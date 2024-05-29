Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке участия в ДОВСЕ (Договоре об обычных вооруженных силах в Европе). Соответствующий документ размещен в реестре правовых актов республики.

Верхняя палата белорусского парламента одобрила этот закон 6 мая 2024 года.

10 апреля парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 7 ноября 2023 года была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.

После этого участие в ДОВСЕ приостановили США и Польша.

8 апреля 2024 года Турция приостановила участие реализации обязательств по ДОВСЕ.

Ранее Лукашенко заявил о размещении ядерных боеголовок РФ в Белоруссии.