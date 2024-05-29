В последние времена Украина неоднократно применяла западное вооружение на территории России, в частности, в Краснодаре. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники.

AFP не уточняет, какое именно вооружение было использовано в этой атаке.

По информации издания Bild, украинские войска применили зенитную систему Patriot по меньшей мере один раз против цели на российской территории. Это произошло вопреки требованиям США, которые передали эту систему Украине, а также Германии. Bild не уточняет цель использования комплекса Patriot в данном случае, отмечая, что западные страны не разрешают сбивать российские ракеты или истребители, пока они находятся над территорией Украины.

После этого инцидента немецкие и американские чиновники связались с украинскими представителями, где произошел острой разговор, в ходе которого украинской стороне было угрожено прекратить поставки ракет, сообщают источники Bild.

Власти Краснодарского края и Минобороны России не сообщали об использовании иностранного вооружения при обстрелах региона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Мы никогда не применяли западное оружие на территории России, потому что мы не имеем на это согласия [Запада]. Мы не можем рисковать нашим арсеналом».

На Западе в последние недели активно обсуждается снятие ограничений для ВСУ на использование полученного вооружения. Это происходит на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.