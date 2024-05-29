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Байден посетит Францию в связи с годовщиной высадки союзников в Нормандии

Байден в начале июня отправится на празднование высадки союзников в Нормандии

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Andrew Harnik/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в начале июня президент США Джо Байден посетит Францию в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии. Об этом со ссылкой на прошедший в Вашингтоне брифинг для журналистов сообщает РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, следующая неделя будет для главы государства чрезвычайно важной с точки зрения поездок, касающихся внешней политики. Байден с нетерпением ожидает визита во Францию. Вместе с ним отправится и первая леди Джилл Байден.

Жан-Пьер отметила, что не может сообщить журналистам дополнительные подробности.

До этого сообщалось, что в руководстве Демократической партии США установилось «всепроникающее чувство страха» из-за небольших шансов действующего президента Байдена переизбраться на предстоящих выборах в ноябре 2024 года.

28 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неведением отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом.

Ранее МИД России заявил, что Байден страдает синдромом исторического ревизионизма.

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