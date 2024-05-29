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Семья отсудила у петербургского детсада 300 тысяч рублей за полученный ребенком перелом

В Петербурге детсад заплатит 300 тысяч рублей за драку пятилетних воспитанников

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Freepik.com

В Санкт-Петербурге детский сад заплатит за перелом, полученный пятилетним ребенком во время прогулки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В июне 2023 года пятилетний Вася получил во время вечерней прогулки у детского сада траву — перелом нижнего конца плечевой кости и закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Все произошло, когда сверстник схватил его за руку и потянул к себе. Мальчик попытался вырваться, но оступился и упал на землю, после этого ребенку наложили задний гипсовый лангет от основания пальцев кисти до верхней трети плеча.

Родители пострадавшего обратились в суд с иском от имени своего сына и напомнили, что детский сад взял на себя обязательство обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника и создавать безопасные условия его содержания в образовательной организации. Ответчик утверждал, что травму потерпевший получил не на прогулке, но не смог предоставить убедительных доказательств. В итоге суд взыскал с детского сада расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 100 тыс. рублей.

Ранее россиянин отсудил 1,7 млн рублей за ямы на трассе «Золотое кольцо».

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