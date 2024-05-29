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В России вырос спрос на современный русский стиль в дизайне

Россияне стали чаще интересоваться современным русским стилем в дизайне

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Pexels

Интерес россиян к современному русскому стилю в дизайне вырос на 125% относительно уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education (входит в образовательный холдинг Ultimate Education). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, согласно данным аналитиков, спрос на русский стиль в ландшафтном дизайне вырос на 20%, а русский стиль в дизайне интерьера — на 14%. Среди графических дизайнеров русский стиль стал популярнее на 23%, а моушн- и CG-дизайн — на 18%.

В Bang Bang Education отметили, что резкий всплеск популярности данного стиля в России связан с трендом на Slavic aesthetic.

До этого Кирилл Диденок, digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM рассказал «Газете.Ru» о возможных причинах выгорания и дал советы, как его избежать.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.

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