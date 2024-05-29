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Алжир распространит в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Рафаху

Алжир намерен распространить в Совбезе ООН проект резолюции по Рафаху

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Mohammed Salem/Reuters

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что в Совете Безопасности (СБ) будет распространен проект алжирской резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Рафахе. Об этом со ссылкой на выступление дипломата перед журналистами сообщает РИА Новости.

По словам Бенджамы, 29 мая Алжир распространит проект резолюции по Рафаху. Дипломат отметил, что документ состоит из короткого текста, направленного на прекращение насилия в Рафахе.

До этого сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали в центр Рафаха на юге сектора Газа, там идут столкновения.

28 мая сообщалось, что представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу Рафах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» авиаудар в Рафахе.

Небензя призвал международное сообщество надавить на Израиль и США.

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