Опубликовано видео с похищенным в Палестине россиянином

Группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опубликовала видеоролик с похищенным россиянином Александром Труфановым. Об этом сообщило посольство Израиля в России в своем Telegram-канале.

Мужчине 28 лет, у него есть гражданство Израиля. Мать, невеста и бабушка Александра были освобождены из плена в результате обмена заложников с ХАМАС, в отличие от его отца, спасти которого не удалось. Все они были захвачены палестинскими боевиками 7 октября 2023 года.

До этого военный кабинет Израиля поручил вернуться к переговорам по обмену заложников.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС возобновятся на следующей неделе.