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Завершение карьеры Надаля поставили под сомнение

Теннисистка Петрова считает, что Надаль может выступить в следующем сезоне

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Говорить о завершении карьеры прославленного испанского теннисиста, 22-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля преждевременно. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Завершение карьеры Надаля еще под вопросом. Все ждали, что он будет прощаться, ему устроят церемонию. Но он сказал, что в последние два месяца хорошо себя чувствует на корте, поймал кураж и получает удовольствие от игры. Он ездит на матчи с женой и ребенком, который уже привык к обстановке на кортах. И Надаль сказал, что хочет, чтобы его сын успел получить удовольствие, наблюдая за папой в турнирах. К тому же, он надеется сыграть на своих любимых кортах Олимпиаду и, может быть, подумает о выступлениях и в следующем сезоне. Поэтому о завершении карьеры речи не было. Все возможно, и мы еще сможем получить удовольствие от игры Надаля», — считает Петрова.

37-летний Надаль накануне проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представителю Германии Александру Звереву в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Трибуны провожали его овациями стоя. Он признался, что не знает, станет ли этот матч последним для него перед французской публикой. Напомним, Олимпиада — 2024 пройдет в Париже.

Ранее была названа причина, по которой Медведев проиграл сет в матче с Кепфером.

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