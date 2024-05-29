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Власти потребовали снести кубанский храм, настоятель которого выступил против СВО

На Кубани власти хотят снести храм из-за антивоенных взглядов его настоятеля

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shatologia.org

Кубанские власти собираются снести храм, настоятель которого выступил против СВО. Об этом говорится на сайте неканонической Российской православной церкви.

Свято-Покровско-Тихоновский храм был построен в Славянске-на-Кубани в 2000 году, недавно власти решили, что он занимает землю, которая предназначена для жилого дома, а не религиозного объекта. Недавно выяснилось, что соответствующее представление в администрацию городского поселения прислал Следственный комитет. Представители храма утверждают, что случайно узнали о начале судебного разбирательства по гражданскому делу, связанному с землепользованием.

«Проводимые проверки проходили в тайне от нас, и никто нам об этом не сообщал и не выдавал никаких предупреждений о нарушении и не задавал никаких вопросов. Видимо, они решили произвести темные дела в тайне от всех, но теперь они стали явными.
Понятно, что причиной решения о сносе нашего храма являются не формальные нарушения, а только злоба и месть за проповеди и статьи владыки Виктора, за исповедание им Христовой Истины, так для них ненавистной», — сообщается на сайте религиозного объединения «Российская православная церковь» (РосПЦ).

По мнению Следкома, храм необходимо снести, чтобы устранить «причины и условия, способствующие совершению преступления» против основ конституционного строя безопасности РФ. В нем обвиняют настоятеля храма 87-летнего Виктора Пивоварова, архиепископа неканонической РосПЦ, в декабре 2023 года против него возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии, а в апреле священнослужителя оштрафовали на 150 тыс. рублей. Вскоре после вынесения этого судебного решения власти потребовали, чтобы Пивоваров снес храм, в котором он служит, за свой счет.

Ранее в Чувашии снесли памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

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