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ФРГ и Чехия призвали Евросоюз прекратить покупать российские энергоресурсы

Bloomberg: Германия и Чехия призвали ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ

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Matt Dunham/AP

Берлин и Лондон призвали Европейский союз создать рабочую группу для разработки путей и способов полного отказа от поставок газа, нефти и ядерных материалов из России. Об этом, ссылаясь на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам министров, Евросоюз ради собственного энергетического суверенитета и безопасности должен продолжать систематически сокращать закупки российских газа, нефти и радиоактивных материалов.

До этого известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неэффективности введенных против России санкций Запада.

28 мая сообщалось, что Россия по итогам первого квартала заработала на экспорте нефти и газа 2,9 трлн рублей.

Ранее на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

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