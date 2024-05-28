Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал быстрое таяние снега в России

Синоптик Вильфанд пообещал, что к 2 июня под снегом останется 20% России

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 2 июня только 20% территории России останется под снегом. Его слова приводит ТАСС.

«По расчетам, если еще в конце прошлой недели примерно 40% территории страны было покрыто снегом, то сейчас уже менее 30%, и к концу нынешней недели будет от силы 20%», — заявил синоптик.

Снежный покров сохранится на территории Чукотки, севера Красноярского края и Уральского федерального округа, но и там его площадь уменьшится.

По словам Вильфанда, быстрое таяние снегов приведет к резкому росту уровня воды в северных реках во время половодья.

До этого самолет МЧС России прибыл из Владивостока в пострадавший от паводка Якутск с 200 тепловыми пушками.

В Якутии проходит активная фаза весеннего половодья, заявил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Ранее в Орске оштрафовали на 10 тысяч рублей пострадавшую от паводка местную жительницу за призыв собраться на площади.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами