Синоптик спрогнозировал быстрое таяние снега в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 2 июня только 20% территории России останется под снегом. Его слова приводит ТАСС.

«По расчетам, если еще в конце прошлой недели примерно 40% территории страны было покрыто снегом, то сейчас уже менее 30%, и к концу нынешней недели будет от силы 20%», — заявил синоптик.

Снежный покров сохранится на территории Чукотки, севера Красноярского края и Уральского федерального округа, но и там его площадь уменьшится.

По словам Вильфанда, быстрое таяние снегов приведет к резкому росту уровня воды в северных реках во время половодья.

До этого самолет МЧС России прибыл из Владивостока в пострадавший от паводка Якутск с 200 тепловыми пушками.

В Якутии проходит активная фаза весеннего половодья, заявил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Ранее в Орске оштрафовали на 10 тысяч рублей пострадавшую от паводка местную жительницу за призыв собраться на площади.