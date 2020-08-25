Саратовский суд освободил из-под стражи осужденного по ошибке

Суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, который ранее был ошибочно осужден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу саратовского областного суда.

Уточняется, что мужчина проходил по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Как пояснили в пресс-службе, мужчину перепутали с сыном его приемной матери. Ранее судимый приемный брат оказался внешне схож с Дмитрием Рубинштейном и представился его именем, а затем воспользовался его документами.

В результате, мужчина отбыл в колонии несколько месяцев. Разобраться в деле помогла его жена. Теперь Рубинштейн освобожден из-под стражи.