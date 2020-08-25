Бали не будет принимать иностранных туристов до конца 2020 года

Остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Как пишет издание, правительство Индонезии также запрещает своим гражданам отправляться за границу.

По словам губернатора Бали Вайана Костера, власти не спешат открывать границы, так как это может плохо отразиться на имидже страны. Пока что власти намерены развивать внутренний туризм.

Ранее сообщалось, что в Индонезии разрешили внутренним туристам посещать остров Бали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский ученый оценил новую версию появления COVID-19

— Байден обещает регулярно проверяться на коронавирус

— Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года