Террорист-смертник взорвал бомбу в лагере беженцев в Ливане

Террорист-смертник взорвал бомбу во время операции ливанских силовиков в одном из лагерей сирийских беженцев на севере Ливана, передает агентство NNA.

Отмечается, что сначала боевик произвел огонь из огнестрельного оружия, после чего подорвал себя. Несколько человек получили ранения.

По данным агентства, сотрудники внутренней безопасности вели операцию по задержанию участников вооруженного нападения в христианском поселении Кафтун, во время которого был убит сын главы местного муниципалитета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кабуле пять мирных жителей погибли при нападении на больницу

— Теракт произошел в Сирии

— Шесть человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана