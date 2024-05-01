Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации. Об этом сообщается в социальной сети Х (ранее Twitter) политика.

Филиппо считает, что французская сторона из-за влияния Соединенных Штатов продолжает губить себя ради президента Украины Владимира Зеленского.

Политик считает, что свободная и независимая Франция остановит это, а также защитит свои национальные интересы и мир.

До этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль не исключил, что Украине придется помогать оружием и деньгами в течение еще 10 лет.

Он также указал на необходимость обсуждать дипломатические инициативы, чтобы Украина в нужный момент смогла провести переговоры с Россией с позиции силы.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс в статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президент России не боится нового пакета военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд на фоне ряда проблем в украинской армии.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.