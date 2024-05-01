Александр Скляр поблагодарил Тропилло за все, что он сделал для русского рока

Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр заявил в беседе с NEWS.ru, что студия продюсера Андрея Тропилло была абсолютно легендарной.

Скляр поблагодарил Тропилло за большой вклад в жанр русского рока.

«В его студии было выпущено огромное количество альбомов различных легендарных артистов. Очень печальная новость. Светлая память Андрею и огромное ему спасибо», — поделился музыкант.

1 мая стало известно, что Андрея Тропилло не стало в Финляндии. Об этом сообщила его дочь Полина, которая живет в Санкт-Петербурге.

В конце 1980-х Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, из-за чего ему пришлось покинуть работу. С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев в беседе с «Газетой.Ru» назвал Тропилло гением. Кинчев признался, что музыкант сыграл важную роль в становлении коллектива.

Ранее гитарист «Коррозии металла» рассказал об условиях содержания после задержания.