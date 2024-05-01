«Мы никогда его таким не видели»: названа причина победы Рублева над Алькарасом

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева объяснила, за счет чего российский теннисист Андрей Рублев сумел одержать волевую победу над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Андрей показал удивительно хорошую игру, очень мощную, жесткую и безошибочную. Мы давно его таким не видели, а может быть и никогда, потому что это, наверное, его лучший матч. Он тактически верно построил игру. Первый сет, может быть, еще как-то был неуверен в себе. Затем, разыгрался вовсю: подача шла замечательно, все помогало», — сказала Дмитриева.

Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:2.

Рублев идет на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Алькарас, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, является действующим победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соответственно, защитить этот титул он не сможет.

Рублев за право сыграть в финале турнира сразится с победителем противостояния между Тейлором Фритцем (США, 12) и Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Рублев объяснил, за счет чего ему удалось выбить Алькараса.