В Турции во время первомайских манифестаций пострадали 28 полицейских

Во время первомайских демонстраций в Турции пострадали почти три десятка сотрудников сил безопасности. Об этом со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщает ТАСС.

По словам министра, в День труда и солидарности в 78 провинциях страны прошли 210 акций, в результате которых полиция задержала 226 человек. Подавляющее число задержанных (217 человек) пытались прорваться к площади Таксим в Стамбуле, что заранее было запрещено властями. Кроме того, задержания проводились в Тунджели, Кахраманмараше и Айдыне.

«В ходе этих инцидентов легкие ранения получили 28 сотрудников правоохранительных органов», — сообщил министр.

По оценкам турецкой полиции, в целом по стране в первомайских демонстрациях приняли участие около 241 тысячи человек.

1 мая протестные акции прошли во многих городах Европы и мира.

В Испании тысячи демонстрантов требовали сокращения рабочей недели.

На демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу.

В Штутгарте полицейские применили против демонстрантов дубинки и перцовый газ.

Ранее кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами во Франции.