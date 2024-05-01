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Итальянского депутата заподозрили в краже в dutyfree

Repubblica: итальянского депутата Фассино заподозрили в краже духов из dutyfree

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Shutterstock

Депутат итальянского парламента подозревают в краже духов в dutyfree римского аэропорта «Фьюмичино». Об этом сообщает издание Repubblica.

15 апреля мужчину задержали на выходе из магазина с духами в кармане. По словам продавщицы, мужчина попытался спрятать в своем чемодане духи той же фирмы еще в декабре 2023 года, но все же оплатил покупку после того, как она обратила на него внимание. Также мужчина пронес духи в кармане в марте 2024 года.

Инцидент, который произошел 15 апреля, попал на камеры видеонаблюдения. Стоимость духов составляет около €100.

Сам Фассино назвал это недоразумением и заявил, что отвлекся.

В 2000-х годах он занимал посты министра внешней торговли и юстиции, а в период с 2011 по 2016 годы был мэром Турина.

До этого норвежский депутат Мокснес рассказал о проблемах с психикой после краж продуктов.

Ранее из библиотек Европы украли около 200 редких изданий книг русских классиков.

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