Лауреата Нобелевской премии Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Лауреата Нобелевской премии, члена Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

Алексиевич вызвана в качестве свидетеля, она намерена выполнить требование и посетить СК в среду, 26 августа, заявили в пресс-службе.

Ранее в Минске были задержаны члены президиума Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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