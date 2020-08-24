В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о провокациях на митингах в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, никаких провокаций со стороны протестующих не было, а органы правопорядков весьма корректно выполняют свои обязанности.

«Митинги проходят без беспорядков, поэтому правоохранители не применяют меры», — добавил Песков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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