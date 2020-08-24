В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи спасли жизнь блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал проведенную командой медучреждения работу успешной.

«Мы спасли жизнь, стабилизировали, провели большой диагностический поиск, вышли, с нашей точки зрения, на правильный диагноз», — произнес Калиниченко.

Он также добавил, что врачами удалось стабилизировать состояние Навального и подготовить его к транспортировке в Германию.

Главврач больницы скорой помощи Александра Мураховского также добавил, что блогер был оперативно доставлен в больницу. По его словам, с момента приема звонка на пункт станции скорой помощи и на дорогу до самолета и обратно ушло всего 26 минут. В реанимацию пациент был доставлен еще за пять минут.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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