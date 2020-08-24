Девять человек погибли и 17 пострадали в результате взрывов на юге Филиппин

По меньшей мере 9 человек погибли и 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй через час рядом с церковью в 70 м от места первого инцидента.

Издание Straight Times, в свою очередь, сообщило, что первый взрыв произошел рядом с армейским грузовиком, который был припаркован перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пять военных. Представитель военного спецназа провинции Рекс Пайот рассказал, что погибшие солдаты помогали местным властям в координации борьбы с пандемией коронавируса.

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