Малийские мятежники предложили объявить переходный период

Представители мятежников в Мали выступили с предложением объявить трехлетний переходный период. Об этом сообщает издание Journal du Mali.

Кроме того, устроившие переворот предлагают создать правительство во главе с военными.

По данным радиостанции RFI, лидеры мятежа не против возвращения к себе домой с последующей миграцией свергнутого президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Ранее в страну во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном прибыли члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которые приняли участие в переговорах с мятежниками. Переговоры, как отмечают СМИ, должны продолжиться в понедельник, 24 августа.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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