Уничтоженных в Ингушетии боевиков определили как сторонников ИГИЛ**

Уничтоженные в Ингушетии боевики оказались сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ингушетии в сельском поселении Троицкое уничтожили двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Режим КТО был введен в 8.00 мск. На территории сельского поселения действует ряд ограничений.

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