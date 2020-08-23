Уничтоженных в Ингушетии боевиков определили как сторонников ИГИЛ**
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Уничтоженные в Ингушетии боевики оказались сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Ингушетии в сельском поселении Троицкое уничтожили двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Режим КТО был введен в 8.00 мск. На территории сельского поселения действует ряд ограничений.
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