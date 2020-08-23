Под наблюдением из-за коронавируса остаются 218,7 тысячи россиян

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются больше 218 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роспотребнадзора».

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 218 761 человек», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на территории страны провели более 34,4 млн тестов на выявление инфекции. За сутки было сделано 317 тысяч исследований.

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