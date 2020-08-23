Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в столице можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что после снятия ограничений не было серьезного всплеска по заболеваемости.

При этом мэр отметил, что каждый день выявляется около 700 новых случаев коронавируса и госпитализируются от 300 до 400 человек.

По мнению Собянина, распространение инфекции будет продолжаться до массовой вакцинации.

В Москве коронавирус выявили у более 256,5 тысячи человек, вылечились больше 203,8 тысячи, умер 4 731 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили больше 951 тысячи случаев коронавируса

— В ВОЗ озвучили ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса

— В Москве скончались еще 11 пациентов с COVID-19