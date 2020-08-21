В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от COVID-19

Информация о возможности приобрести или заранее заказать вакцину от коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Речь идет о российской вакцине для профилактики COVID-19 инфекции Гам-КОВИД-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава.

Ранее сообщалось, что компании в сфере информационной безопасности зафиксировали массовое создание фейковых страниц о вакцине от коронавируса после того, как власти объявили о ее регистрации. На некоторых сайтах злоумышленники предлагают оформить предзаказ на разработанный в РФ препарат в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз с внесением предоплаты.

Создан официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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