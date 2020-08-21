Все регионы РФ получат вакцину от гриппа до конца августа

Все регионы России получат большую часть вакцины от гриппа до 31 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что препарат уже отправлен в 19 регионов, в том числе в Москву, Амурскую, Волгоградскую, Вологодскую, Челябинскую области и тд. Байконур также получил вакцину.

Массовая вакцинация будет проводиться в сентябре-октябре 2020 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России.

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