Все регионы РФ получат вакцину от гриппа до конца августа
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Все регионы России получат большую часть вакцины от гриппа до 31 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что препарат уже отправлен в 19 регионов, в том числе в Москву, Амурскую, Волгоградскую, Вологодскую, Челябинскую области и тд. Байконур также получил вакцину.
Массовая вакцинация будет проводиться в сентябре-октябре 2020 года.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России.
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