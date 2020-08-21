Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
Россия поставит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических испытаний, заявил глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард. Об этом сообщает El Universal.
Прибытие вакцины и начало испытаний запланированы на сентябрь, отметил министр. Он назвал договоренность о поставке российской вакцины «очень хорошей новостью».
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Подробности о российской вакцине можно узнать на официальном сайте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Нельзя пьяным: названы ограничения к вакцинации от COVID-19
— Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
— Российская вакцина от COVID-19 может формировать иммунитет более чем на два года