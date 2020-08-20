Мипросвещения не будет заменять очные занятия дистанционными

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники продолжат учиться в обычном режиме, перевода на постоянное дистанционное обучение не произойдет, сообщает ТАСС.

«Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему», — сказал министр.

Он добавил, что дистанционный режим обучения в российских школах только обозначил ценность классической формы обучения в стенах школы.

Российские школьники перешли на удаленный режим обучения 15 марта из-за пандемии коронавируса.

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