Харрис назвала причину высокой смертности «цветного» населения США от COVID-19

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис считает, что именно расизм стал причиной высокой смертности «цветного» населения от коронавируса в стране, передает ТАСС.

По ее словам, неудачные действия президента Дональда Трампа привели к гибели и утере средств к существованию в Соединенных Штатах в условиях пандемии.

«Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах», — сказала Харрис, отметив, что опасность от COVID-19 не распространяется на всех в равной степени.

Политик уверена, что в данном случае речь не идет о совпадении, причиной гибели «цветного» населения страны в масштабных количествах является структурный расизм.

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