В Москве выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 242 человека. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента», — рассказала она.

Вице-мэр добавила, что всего от инфекции вылечились 200 359 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 10 человек с коронавирусом скончались за сутки в столице

— ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

— В России провели больше 33,2 млн тестов на коронавирус