В Москве выпало оконное стекло из квартиры на 40-м этаже
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На юго-западе Москвы пострадали пять машин из-за разрушения оконного проема на 40-м этаже жилого комплекса «Дирижабль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В жилом комплексе «Дирижабль» на улице Профсоюзная произошло саморазрушение оконного стекла на 40-м этаже здания», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате инцидента повреждены пять припаркованных автомобилей. Предварительно, люди не пострадали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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