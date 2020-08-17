Солигорские шахтеры объявили о бессрочной забастовке

Шахтеры «Беларуськалия» на митинге в центре Солигорска объявили о бессрочной забастовке на предприятии до отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет TUT.by.

«Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку», — заявили бастующие.

Представителями стачечных комитетов были озвучены главные требования к властям республики:

— признать прошедшие выборы президента страны недействительными;

— привлечь Лукашенко и председателя ЦИК Лидию Ермошину к уголовной ответственности;

— освободить всех политзаключенных, прекратить уголовное преследование протестующих;

— приостановить взимание государственными банками процентов по взятым шахтерами кредитам.

Отмечается, что к началу рабочего дня на предприятие «Беларуськалий» в Солигорск прибыли премьер-министр страны Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин, однако к протестующим они не вышли.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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