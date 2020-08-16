В Шереметьево «заминированы» пять самолетов

Неизвестный «заминировал» пять самолетов на стоянке аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти самолетов на стоянке», — сказал источник.

При этом, по его словам, воздушная гавань работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.

В настоящее время самолеты проверяют кинологи.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве эвакуировали ТЦ после сообщения о минировании

— Московские ТЭЦ получили сообщения о «минировании»

— Московские суды эвакуированы после сообщений о «минировании»