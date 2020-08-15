Euroradio опубликовало видео с моментом убийства протестующего в Минске

Euroradio опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент убийства участника протестной акции в Минске Александра Тарайковского. Ролик размещен в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина идет с поднятыми руками в белой футболки в сторону сотрудников МВД Белоруссии в разгар протеста.

Затем один из выстрелов попадает в него, на футболке участника акции появляется красное пятно, он замедляет шаг и затем падает на дорогу, держась рукой за грудь.

Ранее белорусское МДВ заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.