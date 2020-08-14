Предполагаемый момент гибели участника протеста в Минске попал на видео

В Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлен предполагаемый момент гибели участника акции в Минске Александра Тарайковского. Его сестра подтвердила каналу Life Shot, что на видео снят ее брат.

На кадрах видно, как мужчина стоит в белой майке возле дороги. В какой-то момент он резко падает, и вскоре к нему подбегает толпа людей.

Как утверждает сестра погибшего, она узнала брата на видео по одежде и полностью уверена, что это он.

Ранее белорусское МДВ заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако, по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.

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