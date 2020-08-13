В ВОЗ считают, что миру нужно несколько видов вакцин от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество нуждается в разработке большого числа вакцин против коронавируса, передает ТАСС
Это необходимо для того, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией, объяснил Гебрейесус, отметив, что разработка вакцин — это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело.
ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.
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