В ВОЗ считают, что миру нужно несколько видов вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество нуждается в разработке большого числа вакцин против коронавируса, передает ТАСС

Это необходимо для того, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией, объяснил Гебрейесус, отметив, что разработка вакцин — это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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