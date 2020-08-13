В Москве в четверг ожидается до 18°С

В Москве в четверг, 13 августа, ожидается до +18°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +16 до +18°C. Будет облачно, ожидается небольшой дождь, по области местами умеренный. Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +8...+10°C. Ожидается облачность с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ветер северный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 747 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.