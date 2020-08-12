Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей до 4622, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Сутками ранее погибли 12 человек.
Всего заразились 249 тысяч, выздоровели 192 тысячи, погибли 4,6 тысячи москвичей.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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