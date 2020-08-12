В Минске водитель наехал на сотрудника ГАИ и был задержан

В Минске водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ и был задержан с применением табельного оружия, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и пр-та Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем «Шкоды» совершил наезд на сотрудника ГАИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель попытался скрыться, но был задержан при помощи табельного оружия.

Пострадавший сотрудник ГАИ отправлен в больницу.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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