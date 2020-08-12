В мире выявлено более 20 млн случаев коронавируса

По состоянию на 12 августа в мире выявлено 20 120 919 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За минувшие сутки зафиксировано 213 577 случаев COVID-19. При этом скончались от болезни 4 806 человек.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 736 766 человек.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США — 5 039 709. Смертельных исходов в стране — 162 104.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять предвестников: как оценить риск смерти при COVID-19

— Препараты для лечения COVID-19 попадут в список жизненно необходимых

— Минздрав назвал сроки появления первых партий вакцины от COVID-19