Более 50 человек госпитализировали минувшей ночью с протестов в Белоруссии

Более 50 человек с различными травмами были госпитализированы в больницы Белоруссии после разгона силовиками акций протеста в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

«С различными травмами поступил 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Основные травмы — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т. д.», — заявили в министерстве.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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