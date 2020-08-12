В Белоруссии за сутки задержали 1000 человек за участие в протестах

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В Белоруссии за последние сутки было задержано около тысячи человек за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ночь с 11 на 12 августа в стране произошли очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах, заявили в МВД.

Также сообщается, что следствие возбудило 17 уголовных дел по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются протесты. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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