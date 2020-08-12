Мурашко рассказал, когда появятся первые партии российской вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель, сообщает ТАСС.

«В течение следующих двух недель будут получены первые упаковки лекарственного препарата вакцины против коронавирусной инфекции», — сказал министр.

По его словам, они будут направлены российским медикам.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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