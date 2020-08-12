Медики Москвы рассказали, какие животные чаще всего посещают ветклиники
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Чаще всего государственные ветеринарные клиники Москвы посещают беспородные собаки и кошки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.
Отмечается, что из породистых животных в медучреждения поступают таксы, чихуахуа, шпицы, тойтерьеры, мопсы, джек-рассел-терьеры. Из крупных собак – золотистые ретриверы, хаски, акита-ину и боксер.
Среди породистых кошек в ветклиниках чаще всего встречаются шотландская вислоухая, мейн-кун, британская короткошерстная, сфинкс и абиссинская.
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