Медики Москвы рассказали, какие животные чаще всего посещают ветклиники

Чаще всего государственные ветеринарные клиники Москвы посещают беспородные собаки и кошки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

Отмечается, что из породистых животных в медучреждения поступают таксы, чихуахуа, шпицы, тойтерьеры, мопсы, джек-рассел-терьеры. Из крупных собак – золотистые ретриверы, хаски, акита-ину и боксер.

Среди породистых кошек в ветклиниках чаще всего встречаются шотландская вислоухая, мейн-кун, британская короткошерстная, сфинкс и абиссинская.

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