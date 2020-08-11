В Минске у фотокоров разбивают камеры и срывают бейджи

В Минске у фотокорреспондентов люди силовики без опознавательных знаков в черных камуфляжах и шлемах разбивают камеры, забирают карты памяти, а также срывают бейджи. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова фотокорреспондента Аssociated Press Сергеz Грица.

Он рассказал, что примерно в 20.47 к фотокорреспондентам, которые освещали протесты неподалеку от станции метро «Пушкинская», подбежали несколько люди в черном камуфляже без опознавательных знаков и в шлемах.

«Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти. У двоих специально сорвали бейджи», — рассказал Гриц.

По его словам, сначала эти люди разогнали собравшихся протестующих, после чего вернулись, «чтобы разобраться» с журналистами.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал портала TUT.BY в Гродно проводятся задержания на улице Советских пограничников. По данным канала, бойцы ОМОНа заставили удалить несколько снимков корреспондента и фотографа. При этом они призвали их не снимать силовиков, предупреждая о возникновении проблем в случае непослушания.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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