Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главного редактора Daily Storm Алену Сивкову.

Она отметила, что в настоящее время они находятся возле Смоленска и направляются в Москву.

Ранее эти российские журналисты были задержаны в Белоруссии во время освещения протестов, связанных с итогами президентских выборов.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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