СК Белоруссии пригрозил гражданам изымать блокирующие транспорт автомобили

В Белоруссии хотят начать изымать автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта. В СК назвали такие машины «орудиями преступления», передает «БелТА».

В СК заявили, что такие действуя в виде изымания авто могут начать происходить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Далее эти автомобили будут признаваться вещественными доказательствами.

«Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела»,— уточнили в комитете.

Также в СК добавили, что возводить различные преграды для нарушения безопасного функционирования коммуникаций запрещено.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Протесты продолжаются уже несколько дней.

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